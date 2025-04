Ilrestodelcarlino.it - Festa dei Motori a San Carlo: successo per la manifestazione nonostante il maltempo

Il tempo perturbato non ha rovinato ladeidi venerdì scorso, 25 aprile, a San: tutto il programma si è svolto regolarmente, dal giro in mountain bike (tappa del circuito Terre&Fango Adriaticoast 25) al raduno del Moto Club Paolo Tordi, dall’educazione stradale per bambini curata dalla Polizia locale col supporto del Consorzio Romagna Iniziative, alla sfilata all’aperitivo in musica, dal raduno delle Ferrari del Club Red Passion al pranzo (tutto esaurito) con la paella preparata e servita dallo staff della Pro Loco negli enormi padelloni come vuole la tradizione spagnola.C’era anche un angolo dedicato ai kart, con l’esposizione dei mezzi dei sancarlesi Maurizio e Gianni Zani a ricordare che nel prossimo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 maggio, ci sarà la tradizionale corsa sulle strade del circuito cittadino ricavato attorno al Parco del libro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it