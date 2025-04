Ferrovia Terni-L’Aquila interruzione sulla linea per oltre un mese Finestra ‘utile’ per il sottopasso di Cospea

interruzione di linea sulla Ferrovia a binario unico Terni-L’Aquila indicando il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 27 luglio. 🔗 Ternitoday.it - Ferrovia Terni-L’Aquila, interruzione sulla linea per oltre un mese. Finestra ‘utile’ per il sottopasso di Cospea Uno stop programmato per realizzare il sistema ERTMS ovvero l'European Rail Traffic Management SystemEuropean Train Control System. RFI annuncia in una nota l’dia binario unicoindicando il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 27 luglio. 🔗 Ternitoday.it

