Ferrari 296 Speciale e Speciale A | le nuove ibride presentate a Maranello

Ferrari ha presentato oggi le nuove 296 Speciale e 296 Speciale A, evoluzioni ad alte prestazioni delle già celebri 296 GTB e 296 GTS. Svelate nella sede storica del Cavallino Rampante, queste due sportive rappresentano un nuovo apice nella proposta ibrida del marchio, in attesa del lancio della prima Ferrari completamente elettrica, previsto per ottobre 2025.Le nuove Speciali condividono la stessa piattaforma ibrida plug-in: un V6 biturbo da 3.0 litri accoppiato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 880 CV. In termini di performance, entrambi i modelli dichiarano uno 0-100 kmh in 2,8 secondi e una velocità massima superiore ai 330 kmh. Un risultato che dimostra come l’ibrido, in casa Ferrari, sia ben lontano da qualsiasi compromesso.Tra i due modelli, la 296 Speciale si distingue per un peso ridotto di circa 60 kg rispetto alla 296 GTB. 🔗 Panorama.it - Ferrari 296 Speciale e Speciale A: le nuove ibride presentate a Maranello ha presentato oggi le296e 296A, evoluzioni ad alte prestazioni delle già celebri 296 GTB e 296 GTS. Svelate nella sede storica del Cavallino Rampante, queste due sportive rappresentano un nuovo apice nella proposta ibrida del marchio, in attesa del lancio della primacompletamente elettrica, previsto per ottobre 2025.LeSpeciali condividono la stessa piattaforma ibrida plug-in: un V6 biturbo da 3.0 litri accoppiato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 880 CV. In termini di performance, entrambi i modelli dichiarano uno 0-100 kmh in 2,8 secondi e una velocità massima superiore ai 330 kmh. Un risultato che dimostra come l’ibrido, in casa, sia ben lontano da qualsiasi compromesso.Tra i due modelli, la 296si distingue per un peso ridotto di circa 60 kg rispetto alla 296 GTB. 🔗 Panorama.it

Ne parlano su altre fonti

Ferrari 296 Speciale concepita per esaltare il piacere di guida - Milano, 29 apr. (askanews) - Si chiama 296 Speciale ed è l'ultima nata in casa Ferrari. Basata sulla 296 Gtb, la nuova berlinetta ibrida plug-in a motore centrale posteriore, disponibile anche in versione spider (296 Speciale A), è concepita per diventare un punto di riferimento in termini di divertimento alla guida grazie a un aumento della potenza e del carico aerodinamico (+20%) e a una riduzione del peso (-60 kg) rispetto al modello di derivazione. 🔗quotidiano.net

Ferrari 296 Speciale e 296 Speciale A, coupé o spider l’obiettivo è il divertimento – FOTO - ‹ › 1 / 14 ferrari 296 speciale ‹ › 2 / 14 ferrari 296 ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ferrari, Leclerc e Hamilton: il 6 marzo evento speciale a Milano in diretta su Sky e NOW - La Scuderia Ferrari HP è pronta per un giovedì 6 marzo indimenticabile a Milano, durante il quale la squadra abbraccerà i suoi tifosi prima di partire per il Gran Premio d’Australia, che domenica 16 darà il via alla nuova stagione di Formula 1. L’occasione di riportare il team a contatto con gli appassionati – dopo il bagno di folla in piazza Duomo del 2019, quando si celebrarono i 90 anni dalla fondazione della Scuderia – è offerta dalla partnership con UniCredit che, grazie anche al grande sforzo della municipalità di Milano, ha permesso di organizzare l’evento denominato “Drivers' ... 🔗digital-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferrari 296 Speciale e Speciale A: motore, foto, assetto | .it; Ferrari 296 Speciale, la Rossa più divertente di sempre; Ferrari 296: più potenza e meno peso per la Speciale; Ferrari 296 Speciale e Speciale Aperta: il massimo del divertimento. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ferrari 296 Speciale e Speciale A: le nuove ibride presentate a Maranello - Ferrari ha presentato oggi le nuove 296 Speciale e 296 Speciale A, evoluzioni ad alte prestazioni delle già celebri 296 GTB e 296 GTS. Svelate nella sede ... 🔗panorama.it

Ferrari 296 Speciale e Speciale Aperta: il massimo del divertimento - Debuttano le versioni ancora più sportive della barchetta e della scoperta del Cavallino: più potenza, aerodinamica raffinata e ancora più divertimento in pista ... 🔗gazzetta.it

Svelate le nuove Ferrari 296, mai così divertenti da guidare - AGI - Due nuovi ‘gioielli’ Ferrari, solo per veri intenditori, per un massimo di divertimento di guida. Sono state svelate le nuove berlinette V6 del Cavallino Rampante in versione speciale basate sul ... 🔗msn.com