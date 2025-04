Ferrari 296 Speciale concepita per esaltare il piacere di guida

Speciale ed è l'ultima nata in casa Ferrari. Basata sulla 296 Gtb, la nuova berlinetta ibrida plug-in a motore centrale posteriore, disponibile anche in versione spider (296 Speciale A), è concepita per diventare un punto di riferimento in termini di divertimento alla guida grazie a un aumento della potenza e del carico aerodinamico (+20%) e a una riduzione del peso (-60 kg) rispetto al modello di derivazione. La 296 Speciale entra a far parte di un gruppo ristretto di vetture Ferrari che conta modelli come Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista."Con la 296 Speciale abbiamo cercato di sviluppare una vettura che raggiungesse il più alto livello di driving thrills o emozioni di guida. Dedicata ai nostri clienti più appassionati che cercano il massimo delle performance ma sempre con un grande sorriso sul viso", ha detto Enrico Galliera, Chief Marketing e Commercial Officer Ferrari.

