Fermignano incorona la contrada della Torre

contrada La Torre si aggiudica la 59ª edizione del Palio della Rana di Fermignano, conquistando la vittoria per il terzo anno consecutivo grazie all'ormai imbattibile Matteo Di Lorenzi. Dopo aver disputato una batteria quasi con uno stivale solo Di Lorenzi è stato premiato dalla dea bendata e ripescato dall'algoritmo per accedere alla finale.Gli scarriolanti delle contrade finaliste (La Torre Calpino, San Lazzaro e Ca' L'Agostina) si sono sfidati con grinta e determinazione, pronti a contendersi l'ambito trofeo. Ma, come spesso accade, a dettare le sorti della gara è stata la vera protagonista: la rana, imprevedibile e capace di ribaltare ogni pronostico. Un successo che porta a undici il numero dei trionfi della contrada La Torre nell'albo d'oro del Palio, tre dei quali consecutivi. Per Fermignano un weekend da tutto esaurito: affollatissimi gli stand gastronomici e le taverne delle contrade, sold out per tutti e tre i giorni della manifestazione.

