Fermiamoci a riflettere!. Il mondo del marmo incrocia le braccia: "Ora diciamo basta"

CARRARA Si è fermato subito il lavoro in tutti i bacini estrattivi le cave ieri quando la notizia della tragedia è rimbalzata di cava in cava. E si ferma anche oggi: Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato otto ore di sciopero in tutto il distretto lapideo apuo-versiliese. "Purtroppo – scrivono i sindacati – l’escalation dei gravi infortuni in questo settore non si ferma. Non e’ possibile andare avanti così. E’ giusto fermarsi tutti e. Trovare la forza di continuare a lavorare come se nulla fosse non è possibile". Cisl e Filca Cisl chiedono anche con urgenza la convocazione di un Tavolo Istituzionale che "affronti, senza più indugi, le criticità della sicurezza: formazione adeguata ma continua, controlli serrati, verifiche da parte di Ispettori dedicati e delle forze dell’ordine. Servono misure concrete, pressioni vere, per impedire che la cava ritorni al suo folle e inaccettabile tran tran quotidiano, fatto di lavoro e morte".