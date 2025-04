Fermate l’impianto di bitumi di Contrada Piana il Codacons diffida il comune di Ponte

Codacons Campania, in persona del Presidente Avv. Matteo Marchetti, ha formalmente diffidato il comune di Ponte (BN) a seguito delle gravi criticità ambientali e sanitarie connesse all'attività dell'impianto per la lavorazione di conglomerati bituminosi della LABIT S.r.l. sito in Contrada Piana. L'associazione ha raccolto le denunce dei residenti della zona attraverso l'Avv. Vincenza Stefanucci, costretti a vivere tra polveri, odori molesti, rumori incessanti e vibrazioni che compromettono la qualità della vita e la salute pubblica. Le case, i terreni coltivati e le aziende agricole circostanti risultano gravemente colpiti da emissioni incontrollate e da un'attività industriale che si svolge, secondo quanto denunciato, in violazione di numerose norme ambientali e urbanistiche.

