Fermana | trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote

Fermana ufficializza attraverso i canali ufficiali una trattativa già in atto per la cessione della maggioranza delle quote. "È in corso in questi giorni la trattativa che punta a un accordo per la cessione della maggioranza delle quote – si legge nella nota - si tratta di un progetto che guarda al futuro con ambizione ma nel pieno rispetto della storia del club e del profondo legame con il territorio fermano". Questo il lancio del club che entra rapidamente nel dettaglio: "Gli attuali responsabili del club da giorni stanno portando avanti la trattativa con un gruppo imprenditoriale di livello internazionale, che ha dimostrato interesse per l’acquisizione della società, anche tramite il lavoro del manager Francesco Pileri (il fratello Paolo, su Campione del Mondo di Motociclismo nella classe 125), che opera in Italia per conto dello stesso gruppo internazionale". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote Neanche il tempo di metabolizzare la discesa in Eccellenza, anche se già ampiamente pronosticata, che laufficializza attraverso i canali ufficiali unagià in atto per la. "È inin questi giorni lache punta a un accordo per la– si legge nella nota - si tratta di un progetto che guarda al futuro con ambizione ma nel pieno rispettostoria del club e del profondo legame con il territorio fermano". Questo il lancio del club che entra rapidamente nel dettaglio: "Gli attuali responsabili del club da giorni stanno portando avanti lacon un gruppo imprenditoriale di livello internazionale, che ha dimostrato interesse per l’acquisizionesocietà, anche tramite il lavoro del manager Francesco Pileri (il fratello Paolo, su Campione del Mondo di Motociclismo nella classe 125), che opera in Italia per conto dello stesso gruppo internazionale". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancona Calcio: Trattativa in Corso con Alessandro Di Paolo per la Cessione - Quella con Alessandro Di Paolo sarebbe la trattativa "giusta" per l’Ancona, quella per cui le parti potrebbero già incontrarsi nuovamente la prossima settimana. Magari per mettere nero su bianco una manifestazione d’interesse o una qualsivoglia dichiarazione che attesti l’interessamento concreto del potenziale acquirente della società attualmente controllata da patron Marconi. La pista sondata e sviluppata nelle scorse settimane dalla sponda Polci, con diversi confronti in segreto a Roma, tutelati anche da un patto di riservatezza, porterebbero infatti, come scritto dal Resto del Carlino ... 🔗sport.quotidiano.net

“Cessione della Lucchese calcio, trattativa avanzata con un gruppo di imprenditori di Terni” - Ci sarebbe un gruppo di imprenditori ternani dietro alla possibile cessione della Lucchese calcio. La conferma della notizia arriva direttamente dalla Slt Associati, la società composta da due commercialisti romani, Alessandro Bui e Stefano Sampietro, che ha a sua volta acquisito le quote della... 🔗ternitoday.it

Dazi Trump, Foti sul ricorso ai fondi Pnrr: “La trattativa con l’Ue? È già in corso e andrà avanti” - “La trattativa con l’Ue per la riprogrammazione dei fondi Pnrr? Innanzitutto ne abbiamo parlato. Dopodiché la trattativa era già in corso e andrà avanti”. Risponde così il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle imprese per decidere la strategia da adottare in vista dei dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote; Fermana, trattativa in corso per la cessione della maggioranza del club; Fermana, dopo l’Eccellenza ecco la cessione. «»In corso trattative per la cessione della maggioranza; Fermana, il club dopo la retrocessione: “Trattativa per la cessione”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote - La Fermana avvia trattative con un gruppo internazionale per cedere la maggioranza delle quote, con l'intermediazione di Pierfrancesco Pileri. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fermana, trattativa in corso per la cessione della maggioranza del club - La Fermana, club di Serie D appena retrocesso in Eccellenza, è vicina a un cambio di proprietà: è in corso una trattativa con un gruppo internazionale interessato a rilevare la maggioranza del club. A ... 🔗msn.com

Fermana, dopo l’Eccellenza ecco la cessione. «»In corso trattative per la cessione della maggioranza - Un'avvisaglia l'aveva lanciata ieri in conferenza stampa post gara Michele Paolucci, con la Fermana retrocessa in Eccellenza da pochi minuti. «Ci saranno novità a breve giro, anzi mi sorprendo che non ... 🔗cronachefermane.it