Ferguson Juventus la rivale di Serie A fa sul serio | concorrenza agguerrita per il centrocampista del Bologna Ultime

Ferguson Juventus la rivale di Serie A fa sul serio | concorrenza agguerrita per il centrocampista del Bologna

Ferguson Juventus, la rivale di Serie A fa sul serio: le ultimissime novità sul centrocampista scozzese

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna accostato al calciomercato Juve ma anche al Napoli che lo sta mettendo in alto nella lista dei desideri.

«Il centrocampista scozzese, che è rientrato da un infortunio importante, ha dimostrato tanto in Italia. Il Napoli sta continuando a lavorare su di lui, è un profilo che piace moltissimo».

Lucca Juventus, un'altra rivale dalla Serie A per l'attaccante accostato ai bianconeri

Lucca Juventus, un'altra rivale dalla Serie A per l'attaccante: tutti gli ultimissimi aggiornamenti sul giocatore dell'Udinese. Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juve c'è anche Lorenzo Lucca dell'Udinese. Secondo quanto appreso da Matteo Moretto sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli che si inserisce nella corsa con altre big tra cui il Milan. Tra i giocatori nel mirino dei partenopei anche Bonny.

Allegri torna in Serie A: altro che Juventus, è a un passo dall'acerrima rivale

In vista della prossima stagione, Massimiliano Allegri potrebbe ritornare in Serie A: altro che Juventus, andrà dalla rivale. La stagione di Massimiliano Allegri in Serie A non è terminata nei migliori dei modi. Anzi, subito dopo la vittoria sull'Atalanta in finale di Coppa Italia è stato esonerato con effetto immediato dalla Juventus. Lo stesso club dove molti tifosi adesso lo rivorrebbero. Nonostante i contatti con l'Al-Ahli, per un eventuale trasferimento in Arabia Saudita, negli ultimi giorni si sta iniziando a pensare ad un possibile suo ritorno in Serie A.

Castro Juventus, si muove una rivale! Quel club di Serie A vuole anticipare tutti per l'argentino

Castro Juventus, una rivale italiana fa sul serio: la rivelazione sull'argentino accostato anche ai bianconeri. Il calciomercato Juventus segue da vicino gli sviluppi di Santiago Castro, attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna e rivelazione di questa stagione degli emiliani. Tra i club sulle tracce del talento argentino, però, c'è anche l'Inter. Matteo Barzaghi svela le ultime novità sul centravanti sudamericano.

