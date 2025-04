Femminicidio Ilaria Sula legale madre Mark Samson | Chiariti alcuni aspetti della vicenda

alcuni aspetti, la signora ha risposto alle domande postele dal pubblico ministero, si è trattato di specificare alcuni passaggi già abbastanza delicati ma oggi meglio specificati in maniera esaustiva. Non entro nel merito riguardo alla questione del telefono cellulare. Al momento, in questa vicenda tragica gli inquirenti hanno un quadro più chiaro". Così l'avvocato Paolo Foti, legale di Nors Manpalaz, la madre di Mark Samson, dopo il nuovo interrogatorio della donna in questura a Roma. Manlapaz è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura romana per concorso in occultamento di cadavere nell'inchiesta sul Femminicidio di Ilaria Sula, commesso dal figlio (ex fidanzato di Sula, oggi in carcere). Avrebbe aiutato, secondo gli inquirenti, a ripulire la scena del crimine e nascondere le prove del delitto.

