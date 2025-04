Femminicidio Ilaria Sula cos’ha fatto Mark Samson con il cadavere in auto | particolare agghiacciante

Femminicidio che ha scosso l’opinione pubblica e che ora viene ricostruito dallo stesso autore del delitto, oggi detenuto con accuse gravissime.Nel documento scritto a mano, il giovane ripercorre le ultime ore di vita della ragazza con cui aveva condiviso una relazione fatta di affetto, ma anche di tensioni e frustrazioni. La sera del 25 marzo, secondo quanto racconta, i due si sarebbero confrontati a lungo: “Abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare, mentre lei cercava altre persone con cui legare”, scrive. Da lì, il tragico epilogo.Il racconto dell’omicidio e l’occultamento del corpoSecondo quanto riportato nella lettera, sarebbe stata la vittima a chiedere di poter restare a dormire, visto l’orario. 🔗 Thesocialpost.it - Femminicidio Ilaria Sula, cos’ha fatto Mark Samson con il cadavere in auto: particolare agghiacciante Un racconto freddo, lucido, e pieno di dettagli quello che un 23enne ha affidato a una lunga lettera inviata ai magistrati che indagano sulla morte della sua ex compagna. Unche ha scosso l’opinione pubblica e che ora viene ricostruito dallo stessore del delitto, oggi detenuto con accuse gravissime.Nel documento scritto a mano, il giovane ripercorre le ultime ore di vita della ragazza con cui aveva condiviso una relazione fatta di affetto, ma anche di tensioni e frustrazioni. La sera del 25 marzo, secondo quanto racconta, i due si sarebbero confrontati a lungo: “Abbiamo parlato della nostra relazione, delche mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare, mentre lei cercava altre persone con cui legare”, scrive. Da lì, il tragico epilogo.Il racconto dell’omicidio e l’occultamento del corpoSecondo quanto riportato nella lettera, sarebbe stata la vittima a chiedere di poter restare a dormire, visto l’orario. 🔗 Thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Femminicidio Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in Questura, di avere avuto un ruolo "attivo" nelle fasi successive al delitto. Per Nors Man Lapaz è stata quindi formalizzata la pesante accusa di concorso nell'occultamento del cadavere. 🔗tg24.sky.it

Femminicidio di Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Samson per concorso in occultamento di cadavere - Indagata la madre dell'ex fidanzato accusato di aver ucciso Ilaria Sula: avrebbe visto il cadavere della 22enne e aiutato il figlio 🔗notizie.virgilio.it

Ilaria Sula, nuovo interrogatorio per la mamma di Mark Samson: i dubbi sull'orario, il ruolo della donna dopo il femminicidio - Nors Mazlapan, la mamma di Mark Samson, sarà nuovamente ascoltata dalla Procura di Roma lunedì 7 aprile. Secondo gli inquirenti, la madre del reo confesso nel femmincidio di Ilaria... 🔗leggo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Femminicidio Ilaria Sula, Samson si fermò a comprare sigarette col cadavere in auto; Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson: “Ero stanco di aspettarla, lei cercava altre persone”; Femminicidio Ilaria Sula, spunta una dash cam sull'auto di Mark Samson; Femminicidio Ilaria Sula, legale madre Mark Samson: Chiariti alcuni aspetti sulla vicenda. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Femminicidio Ilaria Sula, cos’ha fatto Mark Samson con il cadavere in auto: particolare agghiacciante - Un racconto freddo, lucido, e pieno di dettagli quello che un 23enne ha affidato a una lunga lettera inviata ai magistrati che indagano sulla morte della ... 🔗thesocialpost.it

Ilaria Sula, la lettera di Mark Samson: «Ero stanco di aspettare, lei cercava altre persone con cui legare» - «Dalle 22.15 del 25 marzo e fino alla mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre ... 🔗msn.com

Ilaria Sula, spunta la dashcam di Mark Samson: cosa ha registrato - Scoperta una dashcam nell'auto di Mark Samson: gli inquirenti analizzano i dati per ricostruire il trasporto del cadavere di Ilaria Sula. 🔗newsmondo.it