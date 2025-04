Federica Peluso trionfa al Premio Campania Europa | il Convitto Nazionale di Avellino ancora protagonista

Federica Peluso, alunna della V A del Liceo Classico del Convitto Nazionale di Avellino, è risultata vincitrice del “Premio Campania Europa 20242025”, concorso bandito dall’ A.R.E.C., giunto alla XXI edizione, riservato agli studenti dell’ultimo anno delle istituzioni scolastiche di istruzione. 🔗 Avellinotoday.it - Federica Peluso trionfa al Premio “Campania Europa”: il Convitto Nazionale di Avellino ancora protagonista , alunna della V A del Liceo Classico deldi, è risultata vincitrice del “20242025”, concorso bandito dall’ A.R.E.C., giunto alla XXI edizione, riservato agli studenti dell’ultimo anno delle istituzioni scolastiche di istruzione. 🔗 Avellinotoday.it

