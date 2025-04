Fede tradizione e musica popolare | la festa di San Giuseppe a Bivio Pratole

festa di San Giuseppe organizzata dalla Parrocchia Santi Giuseppe e Vito al Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano, in collaborazione con i Comuni di Montecorvino Pugliano e Bellizzi. Il programmaIl cuore. 🔗 Salernotoday.it - Fede, tradizione e musica popolare: la festa di San Giuseppe a Bivio Pratole È cominciato lunedì 28 aprile, con il triduo di preparazione, il programma delladi Sanorganizzata dalla Parrocchia Santie Vito aldi Montecorvino Pugliano, in collaborazione con i Comuni di Montecorvino Pugliano e Bellizzi. Il programmaIl cuore. 🔗 Salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

“Sparo al prosciutto”: a Campora due giornate tra tradizione, gastronomia e musica popolare - Il 22 e il 25 aprile Campora celebra le sue tradizioni con lo “Sparo al prosciutto”, evento folkloristico che unisce competizione, costumi d’epoca e convivialità. Le gare prenderanno il via in entrambe le giornate alle ore 15:30, precedute da una sfilata in abiti tradizionali. Al termine della... 🔗salernotoday.it

Addio al maestro Roberto De Simone, dal San Carlo alla Scala una vita per la musica e il teatro tra innovazione e tradizione - Un figlio di Napoli, il cui talento musicale e registico aveva ha varcato i palcoscenici dei teatri ed è entrato nei libri di storia della musica. È morto all’età di 91 anni Roberto De Simone, figura cardine della cultura italiana del Novecento: compositore, musicologo, regista teatrale, già direttore del Conservatorio di Napoli per 5 anni fino al 2000 e del Teatro San Carlo dal 1983 al 1987, fondatore nel ’67 della ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’. 🔗ilfattoquotidiano.it

Una serata in riviera all'insegna della musica e della tradizione punk rock insieme ai Chronics e ai Boogie Spiders - Doppio appuntamento live al Red Velvet Corazón a Cervia venerdì 4 aprile con Boogie Spiders e Chronics, all’insegna del punk rock e del garage sound. I Boogie Spiders sono un trio milanese dal sound grintoso, ispirato al rock'n'roll anni 50, ai Cramps e al punk rivisitato in stile garage, con... 🔗ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Fede, tradizione e musica popolare: la festa di San Giuseppe a Bivio Pratole; Festa di Sant’Amatore a Cellamare tra fede, storia e tradizione dal 25 aprile al 3 maggio 2025; Cagliari: Fede, devozione e tradizione: tutto pronto per la 369^ Festa di Sant'Efisio; Sant’Efisio, Cagliari si prepara alla festa: oltre 2.800 figuranti e un mese di eventi tra fede e tradizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fede, tradizione e musica popolare: la festa di San Giuseppe a Bivio Pratole - È cominciato lunedì 28 aprile, con il triduo di preparazione, il programma della Festa di San Giuseppe organizzata dalla Parrocchia Santi Giuseppe e Vito al Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano, in ... 🔗salernotoday.it

Somma, Festa della Montagna tra fede, musica e tradizione secolare - Sabato 3 Maggio la salita alla cima, i canti, la fiaccolata serale, la benedizione delle paranze, le tradizionali consegne delle perteche alla donna amata che si svolgeranno in contemporanea in più ... 🔗ilmediano.com

Volturino in festa per la Madonna della Serritella: fede, tradizione e musica dal 30 aprile al 5 maggio - Volturino si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno: la Festa Patronale in onore di Maria SS. della Serritella. L’edizione 2025 si ... 🔗lucerabynight.it