Febbraio | calo mensile del fatturato in industria e servizi secondo Istat

Febbraio tornano a diminuire su base mensile l'indice del fatturato dell'industria e quello dei servizi. Così l'Istat. Il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisce su mese dello 0,4% in valore e dell'1,3% in volume. Mentre su base tendenziale, registra un calo dell'1,5% in valore (-2,2% sul mercato interno e -0,3% su quello estero) e una flessione del 2,1% in volume (con una diminuzione del 3,5% sul mercato interno ed un incremento dello 0,4% su quello estero). Per i servizi si stima una diminuzione congiunturale dell'1,3% in valore e in volume, e tendenziale dell'1,2% in valore e del 2,7% in volume. 🔗 Quotidiano.net - Febbraio: calo mensile del fatturato in industria e servizi secondo Istat tornano a diminuire su basel'indice deldell'e quello dei. Così l'. Ildell', al netto dei fattori stagionali, diminuisce su mese dello 0,4% in valore e dell'1,3% in volume. Mentre su base tendenziale, registra undell'1,5% in valore (-2,2% sul mercato interno e -0,3% su quello estero) e una flessione del 2,1% in volume (con una diminuzione del 3,5% sul mercato interno ed un incremento dello 0,4% su quello estero). Per isi stima una diminuzione congiunturale dell'1,3% in valore e in volume, e tendenziale dell'1,2% in valore e del 2,7% in volume. 🔗 Quotidiano.net

