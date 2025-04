Fear Street | Prom Queen | Netflix svela il primo trailer

Netflix ha svelato quest’oggi il primo trailer di Fear Street: Prom Queen, prossimo film della saga horror.Il nuovo film, così come la precedente trilogia trasmessa da Netflix, prende ispirazione dai celebri romanzi di RL Stine, ed è ambientato durante il ballo di fine anno nel 1966 della Shadyside High. Al centro della trama un gruppo di ragazzi che, speranzosi di vivere la loro serata di gala, si ritrovano vittime designate di un misterioso killer mascherato. Insomma, per gli amanti del genere slash-horror il 23 maggio si preannuncia come un giorno da segnare sul calendario.Fear Street: Prom Queen Cosa SappiamoLa regia di Fear Street: Prom Queen è stata affidata a Matt Palmer (Calibre), autore anche della sceneggiatura con Donald McLeary, ispirata ai romanzi di R.L. Stine. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:“Bentornati a Shadyside. 🔗 Universalmovies.it - Fear Street: Prom Queen | Netflix svela il primo trailer hato quest’oggi ildi, prossimo film della saga horror.Il nuovo film, così come la precedente trilogia trasmessa da, prende ispirazione dai celebri romanzi di RL Stine, ed è ambientato durante il ballo di fine anno nel 1966 della Shadyside High. Al centro della trama un gruppo di ragazzi che, speranzosi di vivere la loro serata di gala, si ritrovano vittime designate di un misterioso killer mascherato. Insomma, per gli amanti del genere slash-horror il 23 maggio si preannuncia come un giorno da segnare sul calendario.Cosa SappiamoLa regia diè stata affidata a Matt Palmer (Calibre), autore anche della sceneggiatura con Donald McLeary, ispirata ai romanzi di R.L. Stine. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:“Bentornati a Shadyside. 🔗 Universalmovies.it

