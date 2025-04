Fear Street | Prom Queen il primo trailer condiviso da Netflix del franchise horror

I guai incombono di nuovo a Shadyside nel trailer di "Fear Street: Prom Queen", l'ultima aggiunta di Netflix alla serie "Fear Street". Il film è un adattamento del romanzo "The Prom Queen" dell'autrice RL Stine del 1992. Netflix ha già pubblicato una trilogia di film di "Fear Street", diretta da Leigh Janiak, nel 2021: "Fear Street Parte Uno: 1994", "Fear Street Parte Due: 1978" e "Fear Street Parte Tre: 1666". In "Fear Street: Prom Queen", un ballo anni '80 si trasforma in un'esperienza sanguinosa. Secondo la sinossi ufficiale, "il ballo di fine anno alla Shadyside High è iniziata e il branco di It Girls della scuola è impegnato con le sue solite, dolci e feroci, campagne per la corona. Ma quando una coraggiosa outsider si mette in gioco e le altre ragazze iniziano a scomparire misteriosamente, la classe dell'88 si ritrova improvvisamente a vivere una serata di ballo da urlo".

Fear Street: Prom Queen, il ballo scolastico prende una svolta mortale nel trailer - Il 23 maggio arriverà sugli schermi di Netflix il film Fear Street: Prom Queen e il trailer regala le prime anticipazioni sul nuovo capitolo della saga horror. La saga horror di Fear Street tornerà sugli schermi di Netflix il 23 maggio con il film Prom Queen e il trailer condiviso online regala le prime anticipazioni sugli eventi al centro della trama. Il progetto ispirato ai romanzi scritti da R.L.

Mister Movie | Fear Street: Prom Queen – Netflix annuncia la data d'uscita del nuovo capitolo horror - Netflix si prepara a farci tornare nel 1988 con un nuovo, attesissimo film horror. Dopo il successo della trilogia originale, la piattaforma streaming ha confermato l'arrivo di Fear Street: Prom Queen, quarto capitolo della saga basata sulle celebri opere di R.L. Stine. A differenza dei precedenti adattamenti, che si ispiravano solo vagamente ai libri della serie Fear Street, questo film porterà sullo schermo una trasposizione diretta del quindicesimo romanzo, The Prom Queen.

Fear Street: Prom Queen, il trailer italiano ufficiale del film dell'orrore in arrivo su Netflix - Dal 23 maggio sarà disponibile in streaming su Netflix il nuovo film parte della saga slasher di Fear Street, ambientata in epoche diverse nella cittadina di Shadyside.

