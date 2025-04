FdI chiede di intitolare un giardino a Ramelli

giardino a Sergio Ramelli (FdI), studente del Fronte della Goventù ucciso a Milano nel 1975, e un’Europa di Pace (Fondamenta Avs). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - FdI chiede di intitolare un giardino a Ramelli Il consiglio comunale si riunisce oggi alle 13. I lavori saranno avviati dall’interpellanza a firma del consigliere Pd Enrico Rossi, sulla pista ciclopedonale di Borgo delle Rose.Verranno poi discusse le delibere fra cui l’atto ricognitivo di natura meramente confermativa degli elaborati e delle norme del Piano urbanistico generale di Cesena; l’aggiornamento del Regolamento edilizio del 9 marzo 2023; il riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legate all’emergenza alluvione; l’accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico; modifica allo statuto di Hera Spa e alla convenzione tra la provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Cesena e il Comune di Montiano per il servizio in forma associata di segretario generale.Due le mozioni previste: l’intitolazione di una Sergio(FdI), studente del Fronte della Goventù ucciso a Milano nel 1975, e un’Europa di Pace (Fondamenta Avs). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

