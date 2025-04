FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Live: Punti Rush . Questo obiettivo si rinnova ogni settimana!Nuovo Obiettivo Live: Punti RushCompleta i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere Punti Rush!Numero di incarichi da completare: 5Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Inizio 29 aprile – Scadenza: 6 maggio 1 – 2.500 Punti RushOttieni 2.500 Punti Rush questa settimana.Premio: 1x 82+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.2 – 10.000 Punti RushOttieni 10.000 Punti Rush questa settimana.Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Player Pack Non scambiab.3 – 35.000 Punti RushOttieni 35.000 Punti Rush questa settimana. 🔗 Imiglioridififa.com - FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo. Questo obiettivo siogni settimana!Nuovo ObiettivoCompleta i bonusinsieme ai tuoi compagni per ottenere!Numero di incarichi da completare: 5Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Inizio 29 aprile – Scadenza: 6 maggio 1 – 2.500Ottieni 2.500questa settimana.Premio: 1x 82+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.2 – 10.000Ottieni 10.000questa settimana.Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Player Pack Non scambiab.3 – 35.000Ottieni 35.000questa settimana. 🔗 Imiglioridififa.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

FC 25, Si rinnova l’Obiettivo Live: Settimanali - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Obiettivi settimanali Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Obiettivi settimanali Completa gli obiettivi settimanali per ottenere PS, che servono per completare il pass e ricevere altri premi. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 1x 400 SP Scadenza: 27 marzo 3 Completamenti Cosa fare: Completa il gruppo di obiettivi giornalieri 3 volte. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush . Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 84+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush . Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 84+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗imiglioridififa.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

EA Sports FC 25: Migliori parametro zero Carriera Allenatore; EA Sports FC 25: ecco le novità appena presentate per il nuovo gioco di calcio di EA; Bologna FC rinnova il contratto di Marco Di Vaio fino al 2027; De Vrij in conferenza: Rinnovo? Ora non penso a queste cose. La Coppa Italia era un obiettivo, fa male perdere così. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

FC 25, Obiettivo Live: TOTS – Champions - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS gloria Champions uscito in data 25 aprile 2025. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush - Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della ... 🔗imiglioridififa.com

Fc 25 celebra la stagione calcistica con il Team of the Season - Un’iniziativa che premia le prestazioni più brillanti dell’anno attraverso aggiornamenti settimanali, votazioni dei fan e contenuti speciali su console e mobile, culminando nell’attesissimo Ultimate T ... 🔗msn.com