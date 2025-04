FC 25 SBC Tutte le mini Sfide TOTS

TOTS e ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto di Tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le Sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata.Vi ricordiamo che è attivo anche l’accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni.Sfida 3 TOTS Ligue 1Sfide: 1Ripetibile: NOScadenza: 2 maggioPremio: 1x Rare Players Pack Non scambiab 4-4-2Campionati in rosa: max 4Gioc. Nazione uguale: min 3Gioc. Club uguale: min 2Rari: Min. 3 ogg. giocatoreValutazione squadra: min 79Intesa totale: min 31Sfida 2 TOTS Ligue 1Sfide: 1Ripetibile: NOScadenza: 30 aprilePremio: 1x Rare Mixed Player Pack 3-1-4-2Nazionalità in rosa: min 2Campionati in rosa: max 4Gioc. 🔗 Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le mini Sfide TOTS Ecco una guida completa dedicata alle SBC legate aie ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto dile SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Lesono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata.Vi ricordiamo che è attivo anche l’accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni.Sfida 3Ligue 1: 1Ripetibile: NOScadenza: 2 maggioPremio: 1x Rare Players Pack Non scambiab 4-4-2Campionati in rosa: max 4Gioc. Nazione uguale: min 3Gioc. Club uguale: min 2Rari: Min. 3 ogg. giocatoreValutazione squadra: min 79Intesa totale: min 31Sfida 2Ligue 1: 1Ripetibile: NOScadenza: 30 aprilePremio: 1x Rare Mixed Player Pack 3-1-4-2Nazionalità in rosa: min 2Campionati in rosa: max 4Gioc. 🔗 Imiglioridififa.com

