FC 25 | Evoluzione Regista

Evoluzione denominata “Regista” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 29 aprile 2025.Ordina ora la nuova playstation 5 pro su amazonNel corso dell’anno vi forniamo tutte le informazioni chiave per creare le vostre evoluzioni, nella guida troverete:Requisiti: le caratteristiche, come overall, statistiche etc, che devono avere le card per poter seguire quel particolare percorso di EvoluzioneSfide: Gli obiettivi da superare per ottenere l’upgradePotenziamenti: Le modifiche che l’Evoluzione apporta alle card Data di scadenza: Ogni Evoluzione è disponibile per un tempo limitatoRicordiamo che affinché l’Evoluzione abbia effetto, prima di affrontare le sfide occorre rendere attiva la card presente in quello specifico slot Evoluzione. 🔗 Imiglioridififa.com - FC 25: Evoluzione Regista Ecco una guida completa dedicata all’denominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 29 aprile 2025.Ordina ora la nuova playstation 5 pro su amazonNel corso dell’anno vi forniamo tutte le informazioni chiave per creare le vostre evoluzioni, nella guida troverete:Requisiti: le caratteristiche, come overall, statistiche etc, che devono avere le card per poter seguire quel particolare percorso diSfide: Gli obiettivi da superare per ottenere l’upgradePotenziamenti: Le modifiche che l’apporta alle card Data di scadenza: Ogniè disponibile per un tempo limitatoRicordiamo che affinché l’abbia effetto, prima di affrontare le sfide occorre rendere attiva la card presente in quello specifico slot. 🔗 Imiglioridififa.com

Ne parlano su altre fonti

EA FC 25 Evoluzione Regista Lista Giocatori Ed Obiettivi - L’evoluzione Regista è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di martedi 13 maggio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Regista. 🔗fifaultimateteam.it

EA FC 25 Evoluzione Mentalità Da Regista Lista Giocatori Ed Obiettivi - L’evoluzione Mentalità Da Regista è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di lunedi 3 marzo. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Mentalità Da Regista. 🔗fifaultimateteam.it

EA FC 25 Evoluzione Regista Difensivo Lista Giocatori Ed Obiettivi - L’evoluzione Regista Difensivo è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 7 marzo. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Regista Difensivo. 🔗fifaultimateteam.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

EA Sports FC 25: quali sono le novità di Ultimate Team? Tra Rush, FC IQ e nuovi stadi; I migliori centrocampisti su EA Sports FC 25 Rating: la classifica definitiva; EA FC 25 Evoluzione Regista Lista Giocatori Ed Obiettivi; EA FC 25 Evoluzione Regista Lista Giocatori Ed Obiettivi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

FC 25: Evoluzione Specialista (The Specialist) - Ecco una guida completa dedicata all’evoluzione denominata “ Specialista ” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 27 aprile 2025. Nel corso dell’anno vi forniamo tutte le informazioni chiave per ... 🔗imiglioridififa.com

FC 25: Evoluzione Difensore tuttofare, miglioramenti e sfide da fare - Le Evoluzioni (EVO) in EA Sports FC 25 sono una nuova funzionalità introdotta nella modalità Ultimate Team che permette di migliorare permanentemente le statistiche di alcuni giocatori, trasformando ... 🔗imiglioridififa.com

EA Sports FC 25 rompe le evoluzioni: «Risolveremo il prima possibile» - Una delle feature più interessanti della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25 è sicuramente l'evoluzione dei propri giocatori, in grado di potenziare specifiche caratteristiche delle ... 🔗msn.com