Faticate a dormire? Ecco la sequenza di Pilates che vi stenderà in senso buono

Vi avevamo già raccontato che allenarsi intensamente prima di dormire rende più difficoltoso il sonno. Tuttavia se si fa qualche esercizio leggero il risultato è molto diverso. Il Pilates in questo caso ci viene incontro. Disciplina tra le più amate per la sua capacità di affusolare il corpo e renderlo flessuoso, il Pilates è utile per spingere il corpo a rallentare, focalizzandosi sul respiro e il rilassamento. Ecco allora un piccolo workout da effettuare poco prima di dormire. Il mindset sarà fondamentale: non si tratta di un allenamento vero e proprio, non dovete sforzarvi né sudare, quanto rilassarvi donando ai vostri muscoli un po' di sano stretching. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fit&Well (@wearefitandwell)Esercizi di respirazioneTempo: 5 minutiSedetevi a gambe incrociate o in qualsiasi posizione comoda.

