Fare il pane è la cosa più politica che c’è Lorenza Roiati è una delle migliori fornaie d’Italia

Lorenza Roiati, insieme al suo staff, ha appeso uno striscione fuori dal suo forno - L’Assalto ai Forni - con scritto “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Quest’anno però, per due volte, le forze dell’ordine sono intervenute. 🔗 Anconatoday.it - “Fare il pane è la cosa più politica che c’è”. Lorenza Roiati è una delle migliori fornaie d’Italia ASCOLI PICENO - Il 25 aprile, come da tradizione,, insieme al suo staff, ha appeso uno striscione fuori dal suo forno - L’Assalto ai Forni - con scritto “25 aprile, buono come il, bello come l’antifascismo”. Quest’anno però, per due volte, le forze dell’ordine sono intervenute. 🔗 Anconatoday.it

Cosa riportano altre fonti

“La cosa più bella? Fare tutto da sola”. Le storie dei ragazzi con disabilità che sperimentano la vita autonoma lavorando in un piccolo paese - Gazzada Schianno è un piccolo paese di poco più di 4mila abitanti nel Varesotto. Qui novanta ragazzi e ragazze con disabilità provano a diventare adulti non solo insieme agli operatori della onlus Magari Domani, ma anche insieme ai cittadini e ai negozianti del piccolo comune. “Abbiamo immaginato una comunità diffusa” spiega al Fattoquotidiano.it il cofondatore della Magari Domani, Andrea Avila. I ragazzi e le ragazze con disabilità vengono inseriti con dei tirocini nei negozi e nelle attività produttive della zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Renato Veiga a Prime Video: «Cercheremo di fare il meglio con quello che ci ha chiesto il mister. La cosa più importante per me è questa» - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di PSV Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero Renato Veiga ha parlato prima del fischio d’inizio di PSV Juve, match per il ritorno dei playoff di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «Per me la cosa più importante è la squadra, cercare di vincere e non è molto importante insieme a chi gioco». 🔗juventusnews24.com

WhatsApp non funzionerà più dal prossimo 5 maggio su alcuni smartphone: cosa fare - A breve WhatsApp non sarà più utilizzabile su una serie di dispositivi Apple che utilizzano versioni di iOS antecedenti alla 15.1 🔗repubblica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

