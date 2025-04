Fanno trekking e trovano un tesoro inestimabile | l’incredibile scoperta in Boemia

scoperta sensazionale da parte di alcuni esperti escursionisti. Nel bel mezzo di un trekking in montagna il gruppo si è imbattuto in un tesoro dal valore inestimabile, che gli esperti definiscono come “uno dei ritrovamenti più eccezionali nella storia ceca moderna”. Si pensa che i reperti appartenessero a un fuggitivo dell’esercito nazista, ma le ipotesi sono tante e gli studiosi non sono ancora arrivati a una conclusione unanime. Il ritrovamento risale allo scorso febbraio ma è stata resa nota solo ora. Cos’hanno trovato gli escursionisti La scoperta – di cui scrive il Daily Mail – ha lasciato senza parole il capo dipartimento di archeologia del Museo della Boemia orientale, che di reperti storici ne ha visti parecchi. 🔗 Quotidiano.net - Fanno trekking e trovano un tesoro inestimabile: l’incredibile scoperta in Boemia Roma, 29 aprile 2025 – Dalla Repubblica Ceca arriva la notizia di unasensazionale da parte di alcuni esperti escursionisti. Nel bel mezzo di unin montagna il gruppo si è imbattuto in undal valore, che gli esperti definiscono come “uno dei ritrovamenti più eccezionali nella storia ceca moderna”. Si pensa che i reperti appartenessero a un fuggitivo dell’esercito nazista, ma le ipotesi sono tante e gli studiosi non sono ancora arrivati a una conclusione unanime. Il ritrovamento risale allo scorso febbraio ma è stata resa nota solo ora. Cos’hanno trovato gli escursionisti La– di cui scrive il Daily Mail – ha lasciato senza parole il capo dipartimento di archeologia del Museo dellaorientale, che di reperti storici ne ha visti parecchi. 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Lacerenza non ci sta, appello contro il sequestro da 900mila euro. Ma i soldi non si trovano: dov'è il tesoro del 'king'? - Nell'attesa di sapere dove sono finiti i soldi e i beni sequestrati dagli inquirenti nell'inchiesta sulla Gintoneria, Davide Lacerenza non ci sta. L'ex compagno di Stefania Nobile (figlia... 🔗leggo.it

Verona, fanno urbex ed entrano in una villetta abbandonata: trovano marito e moglie morti da mesi - Marito e moglie, morti da mesi, sono stati trovati in una villetta a Montericco, zona collinare sopra la frazione di Parona, al confine tra il comune di Verona e quello di Negrar. La scoperta è stata fatta da tre giovani che praticano l’«urbex», ovvero l’esplorazione di case e luoghi abbandonati. Una volta dentro la villetta il gruppo ha notato i due corpi ormai mummificati. La morte della coppia, che già in vita era molto riservata, dovrebbe risalire ad almeno tre mesi fa. 🔗open.online

Fanno urbex (esplorazione urbana), trovano due cadaveri in una villa sui colli di Verona - Verona, 17 marzo 2025 – La chiamano urban exploration (Urbex), la pratica di esplorare luoghi una volta abitati e ora abbandonati. Il fascino per la scoperta ha portato tre giovani a farne una assai macabra. I tre ragazzi sono penetrati in una villa di Montericco, sopra la frazione di Parona, al confine tra il comune di Verona e quello di Negrar. Evidentemente la struttura era parsa loro disabitata. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Fanno trekking e trovano un tesoro inestimabile: l’incredibile scoperta in Boemia; National Geographic ubica Choquequirao come una delle migliori destinazioni per fare trekking; Trekking 'La Rocca di Novara ed il suo tesoro'; Chi trova un bar trova un tesoro, lo spettacolo di Clacsonbeauty. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media