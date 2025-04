Famicom Plaza nel mirino | Switch 2 venduta a prezzi maggiorati

Famicom Plaza, una delle più note catene specializzate in videogiochi, rinomata per ricevere prodotti direttamente dai canali ufficiali. Il 27 aprile 2025, il negozio ha aperto i preordini del set Nintendo Switch 2 Mario Kart World, proponendolo a 62.800 yen, circa 9.000 yen in più rispetto al prezzo raccomandato di 53.980 yen.Hai saputo che Una console è stata rubata dalla produzione?Nintendo Switch 2 – Gamerbrain.netPreordini sold out nonostante il prezzo aumentatoNonostante il prezzo sensibilmente superiore a quello ufficiale, tutte le unità disponibili sono andate esaurite nel giro di poche ore. La pagina del prodotto è stata rimossa subito dopo il sold out, segno che il lotto messo a disposizione è stato interamente prenotato. 🔗 Gamerbrain.net - Famicom Plaza nel mirino: Switch 2 venduta a prezzi maggiorati In Giappone si è acceso il dibattito attorno a, una delle più note catene specializzate in videogiochi, rinomata per ricevere prodotti direttamente dai canali ufficiali. Il 27 aprile 2025, il negozio ha aperto i preordini del set Nintendo2 Mario Kart World, proponendolo a 62.800 yen, circa 9.000 yen in più rispetto al prezzo raccomandato di 53.980 yen.Hai saputo che Una console è stata rubata dalla produzione?Nintendo2 – Gamerbrain.netPreordini sold out nonostante il prezzo aumentatoNonostante il prezzo sensibilmente superiore a quello ufficiale, tutte le unità disponibili sono andate esaurite nel giro di poche ore. La pagina del prodotto è stata rimossa subito dopo il sold out, segno che il lotto messo a disposizione è stato interamente prenotato. 🔗 Gamerbrain.net

Approfondimenti da altre fonti

Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD - Con l’annuncio ufficiale della Nintendo Switch 2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti, Nintendo ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare uno schermo LCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise. 🔗gamerbrain.net

Sigma BF è la full-frame minimalista: niente otturatore meccanico, IBIS, mirino, monitor orientabile e SD. Costa 2000 dollari - Un corpo unibody che richiede sette ore di lavoro per l’assemblaggio finale. Pochissimi pulsanti. L’essenzialità ai massimi livelli... Leggi tutto 🔗dday.it

Eboli, impianto crematorio nel mirino: “Violazione delle norme regionali, rischio danno erariale” - Non si placano le polemiche a Eboli in seguito alla recente delibera numero 61 del 18 marzo 2025 della Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di project financing per la realizzazione di un impianto crematorio sul territorio comunale. A tenere alta... 🔗salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Famicom Plaza vende Nintendo Switch 2 a prezzo maggiorato ed è subito esaurita - In Giappone, la celebre catena Famicom Plaza, famosa per ricevere prodotti direttamente dai canali di distribuzione ufficiali, è finita al centro delle polemiche per aver applicato un ... 🔗techgaming.it