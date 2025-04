Falsa aggressione al sindacalista Cgil Bucci | La Regione gli chiederà i danni

Ilsecoloxix.it - Falsa aggressione al sindacalista Cgil, Bucci: "La Regione gli chiederà i danni" Clima da campagna elettorale in assemblea, lite con l'opposizione perché il presidente parla di "circo" a proposito del centrosinistra 🔗 Ilsecoloxix.it

Genova, si era inventato aggressione fascista e la sinistra era andata in piazza, Cgil sospende sindacalista - Il segretario provinciale della Fillea davanti al pm ha ammesso la bugia: "Non sono mai stato picchiato". Adesso è indagato per simulazione di reato È entrato in Procura a Genova come persona informata sui fatti, quando è uscito il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati. Fabi 🔗ilgiornaleditalia.it

L’aggressione fascista? Un’invenzione. E il sindacalista Cgil finisce sotto accusa per simulazione di reato - Fabiano Mura è indagato per simulazione di reato: ha ammesso di essersi inventato l’aggressione fascista a Sestri Ponente. Resta il giallo sulla dinamica e sulle motivazioni 🔗ilsecoloxix.it

