Fallito il modello Marche della destra Un’alleanza larga per il cambiamento

modello Marche della destra è Fallito, "cambiamento" sarà la parola chiave del nostro progetto". Così Chantal Bomprezzi, segretaria del Partito democratico delle Marche, nell'assemblea regionale che si è svolta ieri a Chiaravalle per tracciare il percorso politico e programmatico verso le elezioni regionali. "Il sistema della destra in Regione ha guardato solo alle poltrone", ha detto la segretaria, che ha evidenziato "le profonde contraddizioni della narrazione della giunta Acquaroli, in particolare sulla sanità. Si vantano numeri record, ma la realtà è fatta di prenotazioni negate, liste d'attesa infinite e servizi che non funzionano".Quanto alle alleanze, l'ambizione del Pd Marche è costruire un nuovo centrosinistra marchigiano. "Lo abbiamo ribadito forte e chiaro: a questo tavolo si sieda chi vuole cambiare le Marche – prosegue Bomprezzi –.

