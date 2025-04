Falcomatà incontra Alessandro per cercare insieme un posto dove vivere con la famiglia

Alessandro ed insieme abbiamo preso un caffè. Alessandro ha seri problemi di salute e nel 2011, mentre si trovava in ospedale per un delicato intervento, la sua casa di Arghillà, un alloggio Aterp, è stato occupato da abusivi. Non conoscevo la sua storia e per questo voglio.

