Fake news la Rai rilancia la campagna ‘Uniti contro la disinformazione’ con 10 video educativi

In un'epoca in cui l'informazione circola senza filtri e le tecnologie digitali amplificano la diffusione di contenuti falsi, la Rai torna in campo con una campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno delle Fake news. L'iniziativa, intitolata "Uniti contro la disinformazione", sottolinea l'urgenza di rafforzare l'alfabetizzazione digitale e la consapevolezza mediatica, rivolgendosi a cittadini di tutte le età.

