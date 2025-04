Faito Nappi Lega | invece di scrivere post il presidente di Eav contribuisca a far emergere verità

"È preoccupante constatare che davanti a una tragedia come quella della Funivia del Faito, invece di immergersi in un lavoro silenzioso per contribuire a chiarire al più presto ogni aspetto di questa drammatica vicenda, il massimo dirigente di Ente autonomo Volturno preferisca scrivere post su Facebook, dove, per giunta, continua a dare prova di allergia alle critiche e alla verità. Noi, però, a differenza di altri, della verità non abbiamo paura e nell'esercizio dei poteri ispettivi che ci competono, acquisiremo copia della documentazione relativa al doppio stipendio del presidente e dg di Eav, a fronte della quale, considerate le tante bugie dette pubblicamente su questo argomento, ci aspettiamo le sue dimissioni.

Funivia del Faito, Nappi (Lega): invece di pontificare su Fb, De Luca si attivi per Commissione d’inchiesta - “De Luca trova la faccia e il coraggio di pontificare su Facebook e continua a favoleggiare di successi, efficienze e primati che nessuno ha visto” “Anche in ore dolorose e drammatiche per la Campania, sconvolta dalla tragedia della Funivia del Faito, De Luca trova la faccia e il coraggio di pontificare su Facebook e continua a favoleggiare di successi, efficienze e primati che nessuno ha visto. 🔗puntomagazine.it

Faito, Nappi (Lega): “Invece di scrivere post, il presidente di Eav faccia emergere verità” - Tempo di lettura: < 1 minuto“È preoccupante constatare che davanti a una tragedia come quella della Funivia del Faito (LEGGI QUI), invece di immergersi in un lavoro silenzioso per contribuire a chiarire al più presto ogni aspetto di questa drammatica vicenda, il massimo dirigente di Ente autonomo Volturno preferisca scrivere post su Facebook, dove, per giunta, continua a dare prova di allergia alle critiche e alla verità. 🔗anteprima24.it

Cede cavo Funivia del Faito, Nappi (Lega): strage sfiorata. Vertici Eav si dimettano in tronco - Tempo di lettura: < 1 minuto“Solo grazie a un miracolo non si è verificata una strage sulla Funivia del Faito: un cavo ha ceduto finendo su via Panoramica e 16 persone sono rimaste sospese per minuti interminabili all’interno delle vetture dell’impianto, prima di essere messe in salvo. Ci troviamo di fronte all’ennesimo capitolo del disastro senza fine targato Eav. Saranno i dovuti accertamenti a fare piena luce su questa vicenda, sulle cause che l’hanno innescata e su eventuali responsabili, ma ci chiediamo: viste le condizioni meteo proibitive e le forti raffiche di vento che da ... 🔗anteprima24.it

Funivia del Faito, Nappi (Lega): “Invece di pontificare su Fb, De Luca si attivi per Commissione d’inchiesta” - Napoli, 18 Aprile - "Anche in ore dolorose e drammatiche per la Campania, sconvolta dalla tragedia della Funivia del Faito, De Luca trova la faccia e il ... 🔗sciscianonotizie.it

Campania, Faito. Nappi (Lega): “Chi guida Eav non provi a sottrarsi alle sue responsabilità” - Napoli, 27 Aprile - "È intollerabile che un signore che percepisce, accanto a quello di presidente, anche un secondo stipendio a 6 cifre come direttore ... 🔗sciscianonotizie.it

Disastro funivia, mentre proseguono le indagini e bagarre politica tra Lega e M5S sulle responsabilità - Il parlamentare stabiese Gaetano Amato, pentastellato, alla Camera punta il dito contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Che viene difeso invece dal capogruppo leghista in Consiglio re ... 🔗napolitoday.it