Facevo il chierichetto poi il prete mi disse di reprimere la mia identità sessuale Con Papa Francesco ho ritrovato la fede | parla Vladimir Luxuria

fede ma grazie a Papa Francesco l’ho ritrovata”. È un racconto profondo, intimo e per molto aspetti inediti quello che Vladimir Luxuria ha fatto ieri nel salotto di Caterina Balivo, a La volta buona su Rai1, dove si parlava di Papa Francesco e dell’eredità spirituale che ha lasciato il Pontefice. “È stata la prima volta che ho partecipato con gradissimo dolore ai funerali di un Papa”, ha confessato la conduttrice, che poi ha rievocato il dolore vissuto da adolescente, quando un prete la invitò a reprimere la sua identità sessuale. “Rispetto a quando avevo 16 anni – certo, erano altri tempi – andavo in chiesa, ero molto fervente, andavo a catechismo, Facevo il chierichetto e ci credevo molto. Quando però ho confessato al sacerdote la mia identità sessuale, lui disse che avrei dovuto reprimerla, cosa che ho fatto per un periodo di tempo, perché ci tenevo così tanto a frequentare la chiesa che ho detto: ‘No, io devo reprimere questa cosa’”. 🔗 “Avevo perso lama grazie al’ho ritrovata”. È un racconto profondo, intimo e per molto aspetti inediti quello cheha fatto ieri nel salotto di Caterina Balivo, a La volta buona su Rai1, dove siva die dell’eredità spirituale che ha lasciato il Pontefice. “È stata la prima volta che ho partecipato con gradissimo dolore ai funerali di un”, ha confessato la conduttrice, che poi ha rievocato il dolore vissuto da adolescente, quando unla invitò ala sua. “Rispetto a quando avevo 16 anni – certo, erano altri tempi – andavo in chiesa, ero molto fervente, andavo a catechismo,ile ci credevo molto. Quando però ho confessato al sacerdote la mia, luiche avrei dovuto reprimerla, cosa che ho fatto per un periodo di tempo, perché ci tenevo così tanto a frequentare la chiesa che ho detto: ‘No, io devoquesta cosa’”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

