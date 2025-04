Fabrizio Gifuni al Teatro Nuovo per lo spettacolo Con il vostro irridente silenzio

Fabrizio Gifuni sul palco con lo studio sulle lettere della prigionia di Aldo Moro. Martedì 6 maggio alle ore 21. Il biglietto costa 10 euro in tutti i settori, con posti numerati. Una profonda analisi degli scritti di Aldo Moro: Fabrizio Gifuni esplora le lettere e il memoriale scritti da Moro.

Teatro, sul palco del Faraggiana arriva Fabrizio Gifuni con "Fatalità della rima" - Termina con lo spettacolo di Fabrizio Gifuni la stagione teatrale "Nuda Pelle" del Teatro Faraggiana di Novara. Martedì 29 aprile, alle 21, va infatti in scena "Fatalità della rima", omaggio a Giorgio Caproni di e con Fabrizio Gifuni. Lo spettacolo Fabrizio Gifuni ci accompagna da molti... 🔗novaratoday.it

Al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia Fabrizio Gifuni in scena ‘Con il vostro irridente silenzio’ - La conclusione di ‘EreTICA’, la stagione teatrale del Teatro Comunale ‘Lucio Dalla’ di Manfredonia - ideata e sostenuta dal Comune di Manfredonia e da Puglia Culture, in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia – si terrà il 20... 🔗foggiatoday.it

Al teatro Galli. Fabrizio Gifuni dà voce alle lettere di Aldo Moro - Al teatro Galli arrivano le parole, i ricordi, le confessioni e le accuse di Aldo Moro, scritte durante i giorni della sua prigionia. Appuntamento a domani alle 21 con il memoriale dell’allora presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate rosse nel 1978 dopo quasi due mesi dal sequestro. Nello spettacolo Con il vostro irridente silenzio, Fabrizio Gifuni diventa corpo e voce di Moro, portando in scena le sue lettere rivolte a famigliari, amici, colleghi di partito e rappresentanti delle istituzioni, ma anche brevi disposizioni testamentarie e un lungo testo politico, storico e ... 🔗ilrestodelcarlino.it

“Fatalità della rima”, Fabrizio Gifuni racconta Giorgio Caproni - Da anni Fabrizio Gifuni ci conduce in un sorprendente viaggio attraverso il multiforme corpo della lingua italiana. Le sue “officine di lavoro” sono sempre aperte su giganti come Gadda e Pasolini, ma ... 🔗lavocedinovara.com

Pergola: ‘Na specie de cadavere lunghissimo, da un'idea di Fabrizio Gifuni - Fabrizio Gifuni riprende per sei repliche in esclusiva per il Teatro della Pergola ‘Na specie ... uso strumentale dei media da parte del Nuovo Fascismo – si dispiega inesorabilmente in tutta ... 🔗nove.firenze.it

Slitta al 20 maggio la data di Fabrizio Gifuni al Teatro di Manfredonia - La conclusione di “EreTICA”, la stagione teatrale del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia ... al 20 maggio ed è sempre affidata al talento indiscusso di Fabrizio Gifuni con il suo ultimo ... 🔗ilsipontino.net