Fabiana Chiarappa morta in un incidente a Bari arrestato prete Nicola D' Onghia per omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso

Fabiana Chiarappa è morta sul colpo. arrestato il parroco che guidava l'auto, fuggì senza prestare soccorso È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, 54 anni, parroco di Turi, accusato di omicidio stradale

Incidente sulla provinciale tra Turi e Putignano: don Nicola D’Onghia ai domiciliari per la morte di Fabiana Chiarappa - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D’Onghia, parroco di 54 anni, in relazione all’incidente stradale che il 2 aprile è costato la vita alla rugbista Fabiana Chiarappa (32 anni). Il sacerdote è indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. La tragedia è avvenuta lungo la provinciale 172, tra Turi e Putignano. Fabiana Chiarappa viaggiava in sella alla sua moto quando è stata travolta da un’auto, finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto a secco. 🔗laprimapagina.it

