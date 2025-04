F1 la Ferrari cambia pelle? Bisognerà aspettare Imola e soprattutto lo spartiacque Barcellona

Ferrari aspetta quel momento per diversi aspetti. In poche parole ci troviamo di fronte ad una sorta di spartiacque vero e proprio. Un fine settimana di gare che potrebbe già decidere i destini della stagione in corso e che, di pari passo, potrebbe far concentrare chi non sarà competitivo sul 2026, ovvero l'annata della rivoluzione tecnica.Stiamo parlando, ovviamente, del weekend del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento della stagione. Per quale motivo la gara del Montmelò del primo giugno viene vissuta come una sorta di "terra promessa"? I motivi sono due: in quella occasione, infatti, entrerà in vigore la direttiva tecnica che riguarderà le ali (anteriori e posteriori) che, da quel momento, non potranno più flettere in nessuno modo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.25: Charles Leclerc è stato squalificato per peso della vettura inferiore a quello regolamentare. Squalificato anche Pierre Gasly. AGGIORNAMENTO ORE 12.30: Lewis Hamilton è stato squalificato per uno spessore irregolare dell'asse. Calato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai si è assistito a una gara particolarmente intensa in cui soprattutto il fattore gomme ha inciso sullo sviluppo della stessa.

AGGIORNAMENTO 10.00: la FIA ha accolto il ricorso della Mercedes. Dunque nessuna penalità per Andrea Kimi Antonelli, che torna in quarta posizione!

Uno show unico, uno spettacolo memorabile. La Formula uno, in occasione dei 75 anni, ha presentato tutte le monoposto assieme. L' evento si è svolto a Londra, nella O2 Arena ed ha visto una sfilata di monoposto con piloti a seguito. Quattro i piloti che esordiranno dal primo Gran Premio e finalmente torna anche un italiano. Dalla porta principale, prenderà il posto niente poco di meno che di Lewis Hamilton.

