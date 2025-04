F C Como Women lancia il Programma Ambassador | un’opportunità di crescita per calciatrici e brand

Como Women lancia il Programma Ambassador, un’iniziativa innovativa pensata per valorizzare il ruolo delle calciatrici e rafforzare i legami con gli sponsor. In collaborazione con la piattaforma WeAre8, il Programma coinvolge un gruppo selezionato di 9 giocatrici della Prima Squadra, che hanno scelto di diventare ambasciatrici del club.Il Programma offre infatti alle atlete l’opportunità di diventare protagoniste della promozione del club e dei suoi sponsor attraverso i propri canali social, dimostrando come le collaborazioni con i brand possano contribuire alla crescita del calcio femminile e dell’industria sportiva in generale. Questo progetto rappresenta non solo una visibilità maggiore per le calciatrici, ma anche un’occasione per sviluppare competenze comunicative in un contesto strategico. 🔗 Quifinanza.it - F.C. Como Women lancia il Programma Ambassador: un’opportunità di crescita per calciatrici e brand F.C.il, un’iniziativa innovativa pensata per valorizzare il ruolo dellee rafforzare i legami con gli sponsor. In collaborazione con la piattaforma WeAre8, ilcoinvolge un gruppo selezionato di 9 giocatrici della Prima Squadra, che hanno scelto di diventare ambasciatrici del club.Iloffre infatti alle atlete l’opportunità di diventare protagoniste della promozione del club e dei suoi sponsor attraverso i propri canali social, dimostrando come le collaborazioni con ipossano contribuire alladel calcio femminile e dell’industria sportiva in generale. Questo progetto rappresenta non solo una visibilità maggiore per le, ma anche un’occasione per sviluppare competenze comunicative in un contesto strategico. 🔗 Quifinanza.it

Como Women-Lazio riprogrammata a domenica 27 aprile alle 12.30 - "Anche la Serie A Femminile, accogliendo l’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre Francesco, osserverà un giorno di lutto. Como Women comunica quindi che la gara inizialmente in... 🔗quicomo.it

Lauren Holiday incontra la calciatrici del Como Women: una lezione di forza e resilienza - "Un’atmosfera speciale ha circondato il Centro Sportivo del Como Women, quando Lauren Holiday, ex calciatrice statunitense e membro del consiglio di amministrazione di Mercury/13, ha fatto visita alla squadra per la prima volta da quando è entrata a far parte del gruppo proprietario del club... 🔗quicomo.it

Como Women sconfitto per 3-0 a Sassuolo - "È andato in scena il match tra Sassuolo e Como Women valido per la settima giornata della Poule Salvezza di Serie A femminile eBay. Allo stadio “Enzo Ricci”, il Sassuolo si impone per 3-0, fermando la striscia di quattro risultati positivi della squadra di Stefano Sottili. Una prima frazione... 🔗quicomo.it

Mercury/13 e F.C. Como Women incontrano gli studenti dell'Università Cattolica - La partnership con Sportmaster Consulting La collaborazione tra il Master e Como Women riflette una convergenza di valori condivisi: internazionalità, inclusione, formazione e sviluppo sostenibile. 🔗quicomo.it

Mercury/13 e F.C. Como Women incontrano gli studenti dell'Università Cattolica - Dal campo all’aula: Victoire Cogevina Reynal porta l’esperienza di F.C. Como Women agli studenti del Master in Sports Management ... 🔗today.it

F.C. Como Women e Compex insieme per innovare la preparazione atletica delle calciatrici - Proprio per questo motivo, la società sportiva F.C. Como Women ha scelto Compex come partner tecnologico. Il calcio femminile moderno richiede requisiti atletici sempre più elevati, dovuti a un ... 🔗msn.com