Export Italia-Turchia | Potenziale di 13 miliardi secondo Confindustria

Export attuale dell'Italia in Turchia "abbiamo individuato un Potenziale inespresso di un miliardo e 300 milioni e quindi ci auguriamo che occasioni come quella di oggi siano la possibilità per aggiungere velocemente questa cifra all'importante dell'interscambio che supera i 30 miliardi". Lo afferma la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino al Forum imprenditoriale Italia-Turchia dove esprime "grande entusiasmo" per questa iniziativa."Nel corso dei decenni e, se devo dire, anche dei secoli, le relazioni tra l'Italia e la Turchia hanno sempre avuto uno scopo molto importante che è quello del commercio internazionale come leva per far dialogare di più i popoli, come leva per rendere i popoli più prosperi e di conseguenza anche come leva per la pace", dichiara Cimmino."L'occasione data alle imprese oggi - per Cimmino - è quella di definire degli obiettivi comuni", dei framework di lavoro, per "poi consentire alle imprese, non soltanto alle grandi e le grandissime, ma soprattutto alle piccole e le medie, di operare in un modo che sia semplice e fluido". 🔗 Quotidiano.net - Export Italia-Turchia: Potenziale di 1,3 miliardi secondo Confindustria Nell'attuale dell'in"abbiamo individuato uninespresso di un miliardo e 300 milioni e quindi ci auguriamo che occasioni come quella di oggi siano la possibilità per aggiungere velocemente questa cifra all'importante dell'interscambio che supera i 30". Lo afferma la vicepresidente diBarbara Cimmino al Forum imprenditorialedove esprime "grande entusiasmo" per questa iniziativa."Nel corso dei decenni e, se devo dire, anche dei secoli, le relazioni tra l'e lahanno sempre avuto uno scopo molto importante che è quello del commercio internazionale come leva per far dialogare di più i popoli, come leva per rendere i popoli più prosperi e di conseguenza anche come leva per la pace", dichiara Cimmino."L'occasione data alle imprese oggi - per Cimmino - è quella di definire degli obiettivi comuni", dei framework di lavoro, per "poi consentire alle imprese, non soltanto alle grandi e le grandissime, ma soprattutto alle piccole e le medie, di operare in un modo che sia semplice e fluido". 🔗 Quotidiano.net

