Existence e le altre uscite Gaijin di aprile 2025

aprile esordisce in libreria una nuova serie targata Gaijin: Existence, di KimKyungJun (autore di Iteawon Class) e Kwang jin, manhwa d'azione e dalle premesse fantastiche, che spinge però i lettori a porsi domande sulla propria percezione del mondo, sulla moralità e sulle interconnessioni tra tutti gli esseri viventi.Lee Ja-In è l'ultima reincarnazione di un essere che ha attraversato tutta la storia della Terra, rinascendo ogni volta nel corpo di un diverso animale. Nei millenni ha imparato a odiare gli unici esseri a non avere rispetto per gli altri, gli umani. Stavolta è rinato come uno di loro. Non solo: ha i poteri di tutte le creature che è stato in passato e ha capito qual è lo scopo della sua esistenza: spazzare via l'umanità.Ma questa condizione straordinaria, l'amore di sua madre e un'amnesia gli faranno riconsiderare le sue convinzioni sugli esseri umani.

