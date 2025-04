Ex Ilva la doccia fredda | Per la nuova Aia serve un miliardo

A parte ?il profilo dell?attuabilità tecnica delle prescrizioni impartite nel Pic, appena il caso di sottolineare come la realizzazione degli interventi (si prendono in.

Taranto, doccia fredda: la chiusura dell'altoforno 2 apre scenari drammatici; Il Ponte sullo Stretto costerà 13,5 miliardi, prezzo lievitato rispetto al 2011; Ex Ilva, Jindal si sfila con un tweet: “Nessun interesse per Taranto”; Ambiente Svenduto, decisione clamorosa: tutto da rifare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ex Ilva, la doccia fredda: «Per la nuova Aia serve un miliardo» - A parte “il profilo dell’attuabilità tecnica delle prescrizioni impartite nel Pic, appena il caso di sottolineare come la realizzazione degli interventi (si prendono ... 🔗quotidianodipuglia.it

Ex Ilva, maxi-processo Ambiente Svenduto: l'udienza preliminare a Potenza al via il 21 marzo - l’udienza preliminare del maxi processo «Ambiente svenduto» sull'inquinamento dell’ex Ilva di Taranto: la data è stata confermata stamani in ambienti della presidenza del Tribunale. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva e indotto, preoccupazioni per i contratti in scadenza - La scadenza del 20 aprile è stata superata senza problemi: le imprese dell’indotto ex Ilva hanno pagato gli stipendi di marzo ai loro dipendenti. E le stesse imprese stanno lavorando con AdI ... 🔗quotidianodipuglia.it