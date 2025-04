Ex assessore leghista spara e uccide un uomo | chiesto il processo con l’accusa di omicidio volontario

chiesto il processo per omicidio volontario per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista che sparò e uccise Younes El Boussettaoui nel 2021. 🔗 La procura di Pavia hailperper Massimo Adriatici, l'exche sparò e uccise Younes El Boussettaoui nel 2021. 🔗 Fanpage.it

L’ex assessore leghista Adriatici verso il processo per omicidio - Massimo Adriatici verso il processo, la Procura della Repubblica di Pavia ha depositato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari per l’ormai ex assessore leghista di Voghera circa l’uccisione di Youns El Boussetaoui, il 39enne marocchino senza fissa dimora a cui Adriatici sparò un colpo dopo una lite il 20 luglio del 2021. A seguito dell’ordinanza […] The post L’ex assessore leghista Adriatici verso il processo per omicidio appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Caso Voghera, l'ex assessore leghista verso il processo per omicidio volontario - AGI - La Procura di Pavia ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per omicidio volontario all'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, accusato di avere ucciso il 20 luglio del 2021 Youns El Boussetaoui. Il passaggio era atteso e scontato dopo che il Tribunale di Pavia il 6 novembre scorso aveva restituito gli atti alla Procura non ritenendo corretta l'ipotesi di 'eccesso colposo di legittima difesa' e facendo capire che l'ipotesi 'giusta' fosse quella di omicidio volontario. 🔗agi.it

Ex assessore leghista spara e uccide un uomo: chiesto il processo con l’accusa di omicidio volontario - La procura di Pavia ha chiesto il processo per omicidio volontario per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista che sparò e uccise Younes El Boussettaoui ... 🔗fanpage.it

Voghera, l'assessore leghista Massimo Adriatici spara e uccide un uomo - L'assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, è stato arrestato per aver ucciso un uomo con un colpo di pistola. L'episodio è avvenuto al culmine di una lite in piazza ... 🔗fanpage.it

Ucciso da uno sparo in piazza Voghera: contestato l’omicidio volontario. Si va verso un nuovo processo per l’ex assessore Adriatici - Nel leggere l'ordinanza, la giudice aveva più volte sottolineato che l'ex assessore leghista “ha accettato l'evento nefasto”, cioè che El Boussetaoui potesse morire. “Non si può parlare ... 🔗msn.com