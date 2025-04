Eventi trasformati in ' discoteche in spiaggia' Ascom e Confesercenti | Meglio omettere ciò che accade sul lungomare

Ascom Cervia e Confesercenti Cervia chiedono un freno alle "discoteche in spiaggia". Le associazioni di categoria, si spiega in una nota, "hanno assunto volontariamente una posizione attendista al fine di valutare sul campo gli impatti della nuova ordinanza sullo svolgimento delle.

“Stop alle discoteche in spiaggia” - Cervia (Ravenna), 29 aprile 2025 - “Non è ancora terminano il lungo periodo dei ponti, ma siamo in grado di affermare, senza ombra di dubbio, che, se l’intento dell’Amministrazione era eliminare le discoteche in spiaggia, purtroppo, l’obiettivo è fallito”. Ad affermarlo sono Confcommercio Ascom Cervia e Confesercenti Cervia che hanno assunto una posizione attendista al fine di valutare ‘sul campo’ gli impatti della nuova ordinanza sullo svolgimento delle feste in spiaggia e gli intrattenimenti del centro. 🔗ilrestodelcarlino.it

