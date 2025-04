Evade dai domiciliari e rapina un 18enne durante la movida

Sottoposto agli arresti domiciliari ma decide di uscire di casa e di compiere una rapina ai danni di un giovane ad Aversa. Il 27enne di Lusciano è stato identificato e arrestato. Il 27enne di origini marocchine era già ristretto ai domiciliari per la commissione di reati contro la persona ma.

