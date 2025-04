Euro in calo scambiato a 11386 dollari

Euro in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,1386 dollari con una flessione dello 0,30% e a 162,2000 yen con una riduzione dello 0,02%. 🔗 Quotidiano.net - Euro in calo, scambiato a 1,1386 dollari inquesta mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,1386con una flessione dello 0,30% e a 162,2000 yen con una riduzione dello 0,02%. 🔗 Quotidiano.net

