Euphoria | Storm Reid mette a posto il troll che l' ha criticata per essere andata al college

Storm Reid, star di Euphoria e The Last of Us, ha risposto a un commento scortese su uno dei suoi post che criticava la sua decisione di frequentare il college. Il commento in questione recitava: "Il college non è una flessione, il successo sì. E il college non è necessario per avere successo. Il college spinge solo le persone a indebitarsi. A meno che tu non voglia diventare un medico o qualcosa del genere, molte persone non usano nemmeno la loro laurea". La Reid, che ha rivelato che si laureerà il 16 maggio alla USC (University of Southern California), ha risposto con un video su TikTok.

