Espulsione Yildiz maxi stangata in arrivo | oggi la decisione del Giudice Sportivo si va verso questa squalifica

Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica dopo la gomitata in Juve MonzaGià nella giornata di oggi il Giudice Sportivo si dovrebbe esprimere, tra gli altri, sull’episodio che ha portato all’Espulsione di Kenan Yildiz nel primo tempo della sfida tra Juventus e Monza.Essendo un episodio di “condotta violenta” è probabile che il Giudice Sportivo punisca il turco con tre giornate di squalifica. La Juve probabilmente si riserverà di presentare ricorso, ma è improbabile che le giornate di squalifica possano essere meno di due: si va verso il forfait del 10 per le sfide contro Bologna e Lazio. Lo scrive Tuttosport. .com 🔗 Juventusnews24.com - Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica inladel, si vadopo la gomitata in Juve MonzaGià nella giornata diilsi dovrebbe esprimere, tra gli altri, sull’episodio che ha portato all’di Kenannel primo tempo della sfida tra Juventus e Monza.Essendo un episodio di “condotta violenta” è probabile che ilpunisca il turco con tre giornate di. La Juve probabilmente si riserverà di presentare ricorso, ma è improbabile che le giornate dipossano essere meno di due: si vail forfait del 10 per le sfide contro Bologna e Lazio. Lo scrive Tuttosport. .com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il turco: quante saranno le giornate di squalifica - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il numero 10 dei bianconeri: quante saranno le giornate di squalifica Intervenuto nel corso di Pressing su Canale 5 Graziano Cesari ha provato a fare chiarezza sull’espulsione di Kenan Yildiz contro il Monza e sulle possibili giornate di squalifica per il numero 10 della Juventus. CESARI – «Rispetto a questo episodio, sul tabellone dello stadio e sullo schermo della revisione VAR è apparsa la scritta ‘condotta violenta’. 🔗juventusnews24.com

Non solo Yildiz: altra stangata, pronta la maxi squalifica - La stagione si avvia alla conclusione e ogni punto inizia a valere il doppio. Ma per un calciatore è in arrivo una stangata molto importante Il finale di stagione, come sappiamo, è sempre molto particolare. Da una parte c’è la necessità di arrivare all’obiettivo prefissato, ma dall’altra si possono fare i conti con situazioni spiacevoli tra infortuni e magari squalifiche dovute a nervosismo. È il caso per esempio di Yildiz. 🔗calciomercato.it

Maxi stangata, UFFICIALE: nove mesi di squalifica - Il comunicato ufficiale è arrivato dopo una lunga attesa: sentenza clamorosa nei confronti del tecnico Una sentenza che ha del clamoroso. Arrivata dopo una lunga attesa e che obbligherà ad uno stop di ben nove mesi: lo stop infatti è fissato fino al 30 novembre 2025 compreso. Squalifica clamorosa per Fonseca: nove mesi di stop (LaPresse) – Calciomercato.itSe il Milan non sorride, altrettanto fa il suo ex allenatore Paulo Fonseca. 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Espulsione Yildiz, doccia gelata! In arrivo maxi stangata; Maxi squalifica e addio Juve: 100 milioni per Yildiz; Diritti Tv Coppa Italia, al via il bando: obiettivo 42 milioni. Il punto; Nicolato: «Mi auguro che siano assegnati ruoli da protagonisti ai giovani». 🔗Ne parlano su altre fonti

Squalifica Yildiz, altro che 2 giornate: maxi stangata - Kenan Yildiz dovrà scontare diverse giornate di squalifica per la gomitata rifilata a Bianco in Juventus-Monza ... 🔗diregiovani.it

Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il turco: quante saranno le giornate di squalifica - Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il numero 10 dei bianconeri: quante saranno le giornate di squalifica Intervenuto nel corso di Pressing su Canale 5 Grazia ... 🔗juventusnews24.com

Non solo Yildiz: altra stangata, pronta la maxi squalifica - La stagione si avvia alla conclusione e ogni punto inizia a valere il doppio. Ma per un calciatore è in arrivo una stangata molto importante Il finale di stagione, come sappiamo, è sempre molto partic ... 🔗informazione.it