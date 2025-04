Espressione blasfema e squalifica Bisseck | la FIGC ha deciso

Espressione blasfema e squalifica Bisseck: la FIGC ha deciso (LaPresse) – calciomercato.itLa gara di domenica contro la Roma è stato un autentico passo falso che potrebbe costare carissimo, e che ha già lasciato strascichi importanti. Alle vicende di campo inoltre rischia di unirsi un altro caso che in queste ore ha già fatto parecchio discutere. Il riferimento è alla questione del labiale di Yann Bisseck, protagonista di una situazione che rischia di ricalcare quella del ‘caso Lautaro’ dei mesi scorsi. 🔗 Calciomercato.it - Espressione blasfema e squalifica Bisseck: la FIGC ha deciso L’ultimo Inter-Roma ha lasciato strascichi importanti per i nerazzurri di Inzaghi. La Procura pone l’accento su una situazione delicata Il campionato di Serie A è arrivato ad un punto di svolta con l‘Inter che ha incassato il sorpasso in vetta per mano del Napoli. La truppa di Conte continua a vincere, mentre quella di Inzaghi ha morso il freno con il secondo ko di fila in campionato dopo quello col Bologna.: laha(LaPresse) – calciomercato.itLa gara di domenica contro la Roma è stato un autentico passo falso che potrebbe costare carissimo, e che ha già lasciato strascichi importanti. Alle vicende di campo inoltre rischia di unirsi un altro caso che in queste ore ha già fatto parecchio discutere. Il riferimento è alla questione del labiale di Yann, protagonista di una situazione che rischia di ricalcare quella del ‘caso Lautaro’ dei mesi scorsi. 🔗 Calciomercato.it

