Esposizione del progetto di ricerca Un ostriarium romano in laguna di Venezia

Venezia ospita, dal 16 aprile al 2 novembre, l'Esposizione dedicata al progetto di ricerca "Un ostriarium romano in laguna di Venezia". L'iniziativa, curata da Carlo Beltrame ed Elisa Costa dell'Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di.

UN OSTRIARIUM ROMANO NELLA LAGUNA DI VENEZIA - Il racconto e la restituzione di una scoperta unica in Italia: un vivarium probabilmente annesso a una villa del I secolo d.C. Un nuovo elemento per leggere la storia della Laguna “prima di Venezia” i ... 🔗arte.it

La laguna di Venezia rivela un allevamento per le ostriche romano sommerso - Una ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha portato alla luce un ostriarium romano, nel sito sommerso di Lio Piccolo, ovvero un allevamento di ostriche del I secolo d.C. L’esposizione ... si ... 🔗finestresullarte.info