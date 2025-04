Esplosione del commercio estero tra Italia e Turchia | interscambio a 32 miliardi nel 2024

Esplosione del commercio estero dell'Italia con la Turchia. La crescita dell'interscambio è stata straordinaria, da 19 miliardi nel 2019 a 32 miliardi del 2024, +68,6% rispetto al periodo pre-Covid". Lo afferma il direttore generale di Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese Italiane, Lorenzo Galanti, al Forum imprenditoriale Italia-Turchia a Roma.Nel 2024 le esportazioni Italiane in Turchia sono aumentate del 23,9% fino a 17,6 miliardi di euro, un valore più che doppio rispetto al dato pre-Covid del 2019, secondo i dati diffusi dall'Ice. Mentre le importazioni dalla Turchia hanno superato per la prima volta 12 miliardi grazie a una crescita del 4,4%.La Turchia si colloca al decimo posto nella graduatoria dei principali mercati di sbocco dell'Italia, con una quota del 2,9%, molto superiore a quella di Paesi come Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Brasile, India o Russia. 🔗 Quotidiano.net - Esplosione del commercio estero tra Italia e Turchia: interscambio a 32 miliardi nel 2024 Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propriadeldell'con la. La crescita dell'è stata straordinaria, da 19nel 2019 a 32del, +68,6% rispetto al periodo pre-Covid". Lo afferma il direttore generale di Ice Agenzia per la promozione all'e l'internazionalizzazione delle impresene, Lorenzo Galanti, al Forum imprenditorialea Roma.Nelle esportazionine insono aumentate del 23,9% fino a 17,6di euro, un valore più che doppio rispetto al dato pre-Covid del 2019, secondo i dati diffusi dall'Ice. Mentre le importazioni dallahanno superato per la prima volta 12grazie a una crescita del 4,4%.Lasi colloca al decimo posto nella graduatoria dei principali mercati di sbocco dell', con una quota del 2,9%, molto superiore a quella di Paesi come Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Brasile, India o Russia. 🔗 Quotidiano.net

