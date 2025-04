Esperti criticano l’OMS al 20 anniversario della Convenzione per il Controllo del Tabacco

della Sanità (OMS) celebra il 20° anniversario della sua Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco (FCTC), alcuni Esperti di salute pubblica, associazioni per la difesa dei consumatori e sostenitori della riduzione del danno hanno espresso preoccupazioni riguardo l’efficacia delle strategie di contrasto al fumo messe in campo dall’OMS. Un panel di Esperti ospitato dalla Taxpayers Protection Alliance (TPA), l’Alleanza per la protezione dei contribuenti, ha colto l'occasione per riflettere su quelli che ha definito decenni di stagnazione, opportunità mancate e resistenza all'innovazione nel campo della riduzione del danno da fumo. "La FCTC avrebbe dovuto segnare una svolta nel Controllo globale del Tabacco", ha dichiarato Clive Bates, ex direttore di Action on Smoking and Health. 🔗 Liberoquotidiano.it - Esperti criticano l’OMS al 20° anniversario della Convenzione per il Controllo del Tabacco Mentre l'Organizzazione MondialeSanità (OMS) celebra il 20°suaQuadro per ildel(FCTC), alcunidi salute pubblica, associazioni per la difesa dei consumatori e sostenitoririduzione del danno hanno espresso preoccupazioni riguardo l’efficacia delle strategie di contrasto al fumo messe in campo dal. Un panel diospitato dalla Taxpayers Protection Alliance (TPA), l’Alleanza per la protezione dei contribuenti, ha colto l'occasione per riflettere su quelli che ha definito decenni di stagnazione, opportunità mancate e resistenza all'innovazione nel camporiduzione del danno da fumo. "La FCTC avrebbe dovuto segnare una svolta nelglobale del", ha dichiarato Clive Bates, ex direttore di Action on Smoking and Health. 🔗 Liberoquotidiano.it

“Attenzione agli psicologi cercati sul web, spesso sono dei chatbot creati con l’AI. Il 20% della Gen Z li usa al posto della terapia” : l’allarme degli esperti - Si presentano in rete con tanto di foto ed espressione rassicurante e autorevole di chi saprà occuparsi dei tuoi problemi psichici. Il problema è che dietro a quelle immagini non c’è una persona in carne e ossa ma un algoritmo, pronto a rispondere su base statistica e probabilistica alle tue sofferenze e ansie interiori. Sono le chatbot, sistemi di intelligenza artificiale (IA) che secondo una stima del professor Mattia Della Rocca, docente di Psicologia degli Ambienti Digitali all’Università di Tor Vergata, circa il 20% della Gen Z avrebbe usato almeno una volta come sostituto della terapia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sanità, Palermo capitale dell’infermieristica internazionale: convegno con interventi di esperti da tutto il mondo - Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l’otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l’associazione “Professionisti della salute”, si terrà al... 🔗palermotoday.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità Bari trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle strade ed autostrade della Regione da segnalare solamente rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Castel Fusano si rallenta anche sulla via del mare tra il raccordo eviti in direzione ostia per i cantieri nella capitale a partire da questa notte fino al 9 Aprile per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tra le 22 e le 6 in via del Foro Italico in direzione San Giovanni sarà istituita ... 🔗romadailynews.it

