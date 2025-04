Escursioni in e-bike per tutto il mese di maggio con Ciccio Bike and Tour

Bike con "Ciccio Bike And Tour" per gli eventi di maggio, un mese perfetto per vivere Terra di Lavoro su due ruote e senza fatica. Ecco i Tour guidati in e-Bike proposti da Ciccio Bike And Tour, tra vigneti, castelli al tramonto e la Reggia con ingresso. 🔗 Casertanews.it - Escursioni in e-bike per tutto il mese di maggio con Ciccio Bike and Tour Alla scoperta di Caserta e provincia in e-con "And" per gli eventi di, unperfetto per vivere Terra di Lavoro su due ruote e senza fatica. Ecco iguidati in e-proposti daAnd, tra vigneti, castelli al tramonto e la Reggia con ingresso. 🔗 Casertanews.it

Su altri siti se ne discute

"Il sabato della salute": al Forum visite mediche e screening gratuiti per tutto il mese di marzo - Al Forum Palermo c’è “Il sabato della salute”, con una serie di appuntamenti gratuiti, che si terranno in piazza Fashion, dedicati alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il centro commerciale Forum Palermo e la prima... 🔗palermotoday.it

Tatuatrice bloccata negli Stati Uniti da un mese: “È tutto un equivoco” - Una tatuatrice di 26 anni è rimasta bloccata negli Stati Uniti e si trova lì da circa un mese per quello che sembrerebbe essere un equivoco Una tatuatrice si trova bloccata negli Stati Uniti da circa un mese senza aver commesso alcun crimine. Questa è la notizia che sta circolando in tutto il mondo. Un’ingiustizia che sta facendo rumore e che, dopo la denuncia della donna di 26 anni, si spera possa portare a una risoluzione di una situazione che si è fatta a dir poco complicata. 🔗cityrumors.it

Cercasi medico, stipendio da 30mila euro al mese: un annuncio di lavoro fa sognare i camici bianchi di tutto il mondo - L’annuncio di lavoro è di un mese fa e non ha ancora trovato il candidato giusto, ma è diventato popolarissimo tra chi fa il medico ed è disoccupato o in cerca di un posto migliore, di tutto il mondo. Julia Creek, una remotissima cittadina australiana del Queensland offre infatti uno stipendio record: quasi 400mila euro l’anno a chi sia disposto a trasferirsi armi, bagagli e… stetoscopio. I potenziali pazienti di Julia Creek sono alla portata di un qualsiasi medico di famiglia italiano: la ridente cittadina australiana vanta infatti appena 549 abitanti, canguri esclusi. 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Itinerari e-bike in Lombardia: le 5 escursioni da fare anche in inverno; Ad Assisi un bike tour a misura di famiglia; Il mio tour nelle Langhe in eBike (non serve essere allenati): castelli romantici, chiacchiere e grandi rossi; Escursioni guidate in E-bike del Rifugio Valmaron a Enego - dal 19 maggio al 6 ottobre 2024. 🔗Approfondimenti da altre fonti