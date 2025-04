Escursione alle pendici di Colle del Re | come partecipare

Escursione targata Associazione Pfm domenica 4 maggio a Barcellona Pozzo di Gotto, nel cuore della catena dei Peloritani. Programmaalle ore 9 ritrovo partecipanti al Municipio di Barcellona Pozzo di Gotto (verrà inviata posizione). Ore 9,30 spostamento con le macchine verso il punto. 🔗 Messinatoday.it - Escursione alle pendici di Colle del Re: come partecipare Nuovatargata Associazione Pfm domenica 4 maggio a Barcellona Pozzo di Gotto, nel cuore della catena dei Peloritani. Programmaore 9 ritrovo partecipanti al Municipio di Barcellona Pozzo di Gotto (verrà inviata posizione). Ore 9,30 spostamento con le macchine verso il punto. 🔗 Messinatoday.it

