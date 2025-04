Esce di casa in pigiama e pantofole | l' incredibile scoperta dei carabinieri

carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Intervenuti nell’abitazione di una donna, preoccupata per una richiesta di denaro fatta dal figlio, i militari hanno scoperto che quella somma sarebbe stata verosimilmente. 🔗 Napolitoday.it - Esce di casa in pigiama e pantofole: l'incredibile scoperta dei carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Intervenuti nell’abitazione di una donna, preoccupata per una richiesta di denaro fatta dal figlio, i militari hanno scoperto che quella somma sarebbe stata verosimilmente. 🔗 Napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Esce di casa ma non rientra, ragazzo di 16 anni scomparso a Porcia: ricerche in corso - Sono ore di apprensione per i familiari di Mario Constantin Stefu, ragazzo di 16 anni scomparso dal comune di Porcia (Pordenone). La Prefettura ha attivato le ricerche. Il 16enne è alto circa 1,85 metri, ha capelli e occhi scuri, barba con pizzetto. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare le forze dell'ordine.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Esce di casa di notte e taglia le gomme di un'auto parcheggiata in strada - Esce di casa di notte e, senza una alcuna apparente ragione, decide di tagliare con un coltello tutte e quattro le gomme di un'auto parcheggiata in strada. Scoperto dai carabinieri, è stato denunciato (di nuovo) per danneggiamento. É successo nei giorni scorsi in Ossola; protagonista della... 🔗novaratoday.it

“Esce, se ne va”. Grande Fratello, acque agitatissime nella Casa: equilibri frantumati e alleanze da ricostruire - Aumenta la tensione per la puntata del Grande Fratello di stasera, 24 marzo. Sarà una puntata decisiva con tanta anzi, tantissima, carne al fuoco. Il tema più importante è quello dell’eliminazione. La situazione vede Chiara, Giglio e Helena al televoto. Helena che nella giornata di domenica ha avuto un confronto con Javier, accusato di non difenderla. Tutto è cominciato a pranzo: Helena stava mangiando quando è arrivato Giglio, che ha posato la spesa sul tavolo spostando bruscamente il piatto della modella. 🔗caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esce di casa la notte di Natale in pigiama e pantofole e scompare nel nulla: anziano ritrovato assiderato nel; Genova: lascia bimba sola in casa per andare a prendere moglie e la piccola esce in strada in pantofole, denunciato; Esce di casa in pigiama e pantofole: l'incredibile scoperta dei carabinieri; Esce di casa in pigiama e scompare: trovato morto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Da oggi esco in pigiama, la nuova moda che fa tendenza: comodo, funzionale e assolutamente stravagante - Da adesso in poi, uscire in pigiama si può. Si tratta del nuovo trend della primavera 2025. Non c'è niente di più comodo. 🔗sfilate.it